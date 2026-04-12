Diretor de cirurgia do Santo António terá recebido 179 mil euros indevidos

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde considera que o diretor de cirurgia do Hospital Santo António, no Porto recebeu, durante quatro anos, dinheiro que não lhe era devido. Entre 2021 e 2025, Eurico Castro Alves ganhou quase 179 mil euros - uma percentagem pelas cirurgias realizadas 'fora de horas' por médicos do hospital. O hospital considera que os pagamentos são absolutamente legais.