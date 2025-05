Diretor de prisão nos Açores castigou outro recluso com problemas psiquiátricos numa cela sem roupa durante o inverno

Um mês antes do diretor da prisão de Angra do Heroísmo ter fechado um doente com problemas psiquiátricos sem roupa e sem colchão numa cela, o mesmo já tinha aplicado um castigo semelhante a outro recluso com os mesmos problemas. O caso já levou à abertura de um segundo inquérito pelos serviços prisionais. Apesar das graves suspeitas, o diretor mantém-se em funções.