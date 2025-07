Há mais uma demissão no Hospital de Santa Maria. Desta vez, foi o diretor do serviço de Ortopedia que pediu para sair do cargo. A TVI sabe que o ambiente no maior hospital do país está a ferro e fogo. Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos, a saída terá que ver com falta de recursos

Isto acontece numa altura em que também Rui Tato Marinho, diretor clínico do Santa Maria, é alvo de mudanças no Conselho de Administração e vai ser substituído.