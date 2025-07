Numa entrevista exclusiva à CNN Portugal, o diretor do SNS culpa o INEM pelo atraso no caso de um doente grave com um traumatismo craniano, que demorou seis horas a chegar ao hospital, da Covilhã para Coimbra. Há vários problemas que explicam a situação, uma delas o facto de os helicópteros não estarem a funcionar à noite.