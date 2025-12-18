"Dizia nas aulas que o podiam chamar de paizinho". Perfil de Paulo Abreu dos Santos mostra vida dupla

Paulo Abreu dos Santos, advogado que está em prisão preventiva por abuso sexual de menores, era também professor na Faculdade de Direito de Lisboa e pedia aos alunos para o tratarem por paizinho ou paizão.

O que se apurou nestes últimos dias mostra a dualidade entre a vida pública e a privada onde se filmava a abusar de crianças ou via constantemente pornografia infantil.

Sabe-se agora também que o irmão - com quem morava juntamente com a mãe - está em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, suspeito de tentativa de homicídio do amante da namorada.