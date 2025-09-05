Do Barreiro à construção de um verdadeiro império. Quem é José Manuel de Mello?

José Manuel de Mello, o mais novo de quatro irmãos, foi apresentado aos 10 anos pelo avô, o industrial Alfredo da Silva, como o futuro patrão das fábricas da CUF no Barreiro. Apesar das nacionalizações após o 25 de Abril, que retiraram tudo à família, manteve a veia para os negócios e, nos anos 80, expandiu a marca CUF, transformando-a num verdadeiro império.