José Manuel de Mello, o mais novo de quatro irmãos, foi apresentado aos 10 anos pelo avô, o industrial Alfredo da Silva, como o futuro patrão das fábricas da CUF no Barreiro. Apesar das nacionalizações após o 25 de Abril, que retiraram tudo à família, manteve a veia para os negócios e, nos anos 80, expandiu a marca CUF, transformando-a num verdadeiro império.
Do Barreiro à construção de um verdadeiro império. Quem é José Manuel de Mello?
Filipa Calado
Há 1h e 25min