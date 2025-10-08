Identificar os recursos humanos necessários nos centros de saúde e aumentar a capacidade para realizar exames são algumas das medidas propostas ao Governo pelo grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde para tornar os cuidados de saúde primários mais eficazes. O relatório sugere ainda a criação da figura de um gestor do doente
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Do levantamento dos recursos humanos à criação da figura de um gestor do doente: estas são as medidas apresentadas ao Governo para a saúde
Há 29 min