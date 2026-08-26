Dois feridos no atropelamento da Rua da Oura continuam internados. Autarquia diz que zona tem reforço policial "como nunca teve"

Ainda estão internados e em estado grave dois dos 16 feridos no atropelamento desta terça-feira, na Rua da Oura, em Albufeira. Um deles vai ser transferido para o Hospital de São José, em Lisboa. O condutor, de 35 anos, que foi detido, conseguiu passar as barreiras que cortavam o trânsito para aquela zona de diversão noturna. A autarquia admite agora rever os procedimentos de segurança.