Dois homens condenados e um absolvido depois de violarem em grupo jovem de 22 anos

Já é conhecido o veredicto do caso de violação de uma jovem de 22 anos ocorrida em Coimbra. O tribunal aplicou penas de prisão aos homens envolvidos e agora, três anos depois, o Tribunal da Relação confirmou a sentença: dois arguidos condenados, um com pena efetiva, outro com pena suspensa, e um absolvido. Nesta reportagem a vítima decidiu pela primeira vez, quebrar o silêncio.