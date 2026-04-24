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Dois homens condenados e um absolvido depois de violarem em grupo jovem de 22 anos

Já é conhecido o veredicto do caso de violação de uma jovem de 22 anos ocorrida em Coimbra. O tribunal aplicou penas de prisão aos homens envolvidos e agora, três anos depois, o Tribunal da Relação confirmou a sentença: dois arguidos condenados, um com pena efetiva, outro com pena suspensa, e um absolvido. Nesta reportagem a vítima decidiu pela primeira vez, quebrar o silêncio.

  • Francisca Genésio
    Francisca Genésio
Há 1h e 18min
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