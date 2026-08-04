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Dois homens tentam raptar criança de dois anos em pleno centro comercial na Margem Sul

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar uma tentativa de rapto de uma criança de dois anos no interior de um centro comercial no Seixal, ocorrida no passado sábado. O crime foi evitado pela mãe da criança, que reagiu de imediato e gritou por socorro ao aperceber-se de que a filha estava no colo de um estranho, colocando os dois suspeitos em fuga antes da chegada das autoridades.

Há 1h e 12min
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