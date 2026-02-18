Dois médicos lesados em burla informática depois de clicarem num link fraudulento que circula há vários anos

A PJ está a investigar um crime de burla informática na Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga. 121 médicos receberam um documento dos recursos humanos com a lista de documentação necessária para entrar no Serviço Nacional de Saúde. Entre eles, a certidão de nascimento, com um link para o pedido online. A ligação parecia legítima, mas era fraudulenta. Dois médicos foram lesados e apresentaram queixa