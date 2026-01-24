Dois séculos depois, quatro jovens "revolucionam" o Convento do Varatojo (e há Saramago à mistura)

Com mais de 800 anos de história em Portugal, a Ordem Franciscana está a viver um momento inesperado de renovação. Contrariando a tendência geral de crise na Igreja, quatro jovens decidiram este ano juntar-se aos frades, pode parecer pouco, mas trata-se do maior número de vocações registado nas últimas três décadas.

A reportagem viaja até ao Convento do Varatojo para conhecer os rostos desta mudança. Lá dentro, descobrimos uma comunidade "menos óbvia" do que os estereótipos sugerem, onde a vida conventual se cruza com referências inesperadas, incluindo a obra de José Saramago.