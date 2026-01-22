Imparável, Donald Trump fundou oficialmente o "Conselho da Paz", o organismo que concebeu no início para supervisionar o cessar-fogo da Faixa de Gaza. Mas, já com mais de trinta países a aderir, este conselho mais parece algo pensado para rivalizar com a ONU. E é isso, juntamente com a hipótese de Vladimir Putin aceitar o convite de Trump, que leva os maiores aliados europeus dos EUA, como a França e o Reino Unido, a não aderirem para já a este conselho.
Donald Trump lançou o rival das Nações Unidas (do qual é chairman vitalício)
Há 21 min