Donald Trump sob pressão após ataque ao Irão ter dividido a política norte-americana

A decisão de Donald Trump de atacar o Irão está a acentuar a divisão política nos Estados Unidos. Enquanto a maioria dos republicanos se mantém ao lado do presidente, algumas vozes críticas começam a surgir no próprio partido. Já entre os democratas, figuras da ala mais à esquerda, como Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, classificam a ação como inconstitucional e defendem a abertura de um processo de destituição no Congresso.