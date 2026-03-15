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"É a solução que dá mais segurança, mas não é a ideal": primeira urgência obstétrica regional no sul do país começa a funcionar na segunda-feira

A partir de segunda-feira entra em funcionamento a primeira urgência obstétrica regional no sul do país, que vai concentrar o atendimento no Hospital Beatriz Ângelo. Para o presidente da Federação das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia, a solução é inevitável face às dificuldades atuais, mas deve ter apenas caráter temporário.

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