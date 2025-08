É assim que a maternidade do Hospital de Santa Maria está a renascer

Num país a envelhecer, parece que tudo é especialmente difícil no que diz respeito à obstetrícia. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, as obras já terminaram há um ano, mas só há poucas semanas é que o maior hospital do país conseguiu completar a contratação de todos os especialistas necessários para retomar a média de três mil partos por ano. A reportagem que lhe apresentamos agora procura retratar o esforço de fazer renascer o serviço - num país que precisa de crianças