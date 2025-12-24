VÍDEO SEGUINTE
É assim que os ucranianos celebram o terceiro Natal em guerra

Veja aqui a reportagem da enviada especial da CNN Portugal e da TVI à Ucrânia, Carla Rodrigues, que nos conta como é, afinal, possível resistir ao cansaço e ao medo quando a única palavra de ordem é 
"Rússia fora da Ucrânia já"

  • Carla Rodrigues
Há 50 min
