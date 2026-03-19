É assim que se pode proteger do furto de combustíveis (atenção redobrada se vive no interior de Portugal)

Analisamos os novos dados dos furtos de combustível com o tenente-coronel Rui Póvoa da GNR, para mostrar como o cenário tem vindo a melhor, com uma exceção: o interior do país. “Importa-nos trabalhar de forma preventiva, tendo em conta que os combustíveis estão a ter aumentos elevados”, afirma. A maior parte dos furtos acontece no período da tarde.