É beneficiário do RSI? Saiba o que vai mudar com a nova Prestação Social Única

A nova prestação social única apresentada pelo Governo traz uma alteração que está a levantar dúvidas: os beneficiários do Rendimento Social de Inserção vão passar a ter de cumprir 15 horas semanais de trabalho social. A medida integra a reforma que vai substituir 13 apoios atualmente em vigor, incluindo o RSI, e tem como objetivo promover a reintegração dos beneficiários no mercado de trabalho.