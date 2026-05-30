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É beneficiário do RSI? Saiba o que vai mudar com a nova Prestação Social Única

A nova prestação social única apresentada pelo Governo traz uma alteração que está a levantar dúvidas: os beneficiários do Rendimento Social de Inserção vão passar a ter de cumprir 15 horas semanais de trabalho social. A medida integra a reforma que vai substituir 13 apoios atualmente em vigor, incluindo o RSI, e tem como objetivo promover a reintegração dos beneficiários no mercado de trabalho.

  • Luísa Saragoça
    Luísa Saragoça
Há 35 min
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