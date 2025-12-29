VÍDEO SEGUINTE
"É desleixo do Estado". Candidatos presidenciais estão indignados por candidaturas já excluídas pelo Constitucional constarem no boletim de voto

O dia de pré-campanha ficou marcado por dois momentos distintos. Primeiro, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, apelou aos candidatos de esquerda para desistirem em favor de António José Seguro. Em seguida, todos os candidatos demonstraram indignação pelo facto de, nos boletins de voto, constarem candidaturas já excluídas pelo Tribunal Constitucional.

Há 30 min
