Milhares de reservistas estão a recusar o recrutamento para a nova operação de Israel em Gaza. As justificações são variadas, mas ao que a CNN Portugal/TVI conseguiram apurar, o objetivo é o mesmo: não combater. Um desses reservistas contou aos enviados especiais a Israel que já não confia nas decisões do governo de Netanyahu e que este já deveria ter terminado a guerra
"É ilegal enviar soldados para a guerra sem um objetivo realista": reservistas de Israel recusam combater em nova operação em Gaza
Há 27 min