"É o homem que a Igreja precisava". D. José Ornelas ficou "satisfeito" com a eleição do amigo Robert Prevost

D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, mostrou-se feliz com a eleição de “um homem discreto, muito sensível e com muita compreensão”, com quem construiu uma amizade há uns anos. O bispo de Leiria e Fátima revelou ainda o desejo de receber o novo Papa Leão XIV no Santuário, depois de já lhe ter feito o convite quando o mesmo ainda era apenas cardeal.