É oficial: mais de 80% do mundo quer a Palestina sentada nas Nações Unidas

Este domingo, Portugal dá um passo histórico do ponto de vista diplomático. Junta-se a uma lista de 10 países, que inclui o Reino Unido, França, Canadá e Austrália, para reconhecer oficialmente o Estado da Palestina.

Esta é também uma forma de pressionar o governo israelita, no sentido de tentar travar a tragédia em curso na Faixa de Gaza.

Mas para quem está contra este avanço diplomático - sobretudo à direita - o reconhecimento de um estado palestiniano ainda é só uma forma de "premiar o terrorismo".