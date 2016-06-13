VÍDEO SEGUINTE
É pai? É mãe? Veja isto, para evitar que o seu filho desapareça com um estranho

Depois da rubrica “Nas Costas dos Outros”, que mostrou como, em poucos minutos, as crianças cediam a um estranho que as abordava num jardim, aceitando sair daquele local com ele ou revelando informações pessoais, fica aqui a avaliação da psicóloga Melanie Tavares. Apesar de darmos cada vez mais atenção aos perigos online, diz, a verdade é que os “perigos reais” não desapareceram. Os predadores recorrem a estratégias como a oferta de doces, a referência à amizade aos pais ou o uso de animais para levar a sua avante.

Jovem de 22 anos viu a sogra com duas pessoas num posto de combustível do Porto. Depois começou a disparar

Há 1h e 16min
Uma criança combateu as chamas: "não há ninguém para ajudar", "o fogo está colado à casa", "meu Deus"

Ontem às 20:25
Tiros de caçadeira em plena via pública. Homem morre baleado junto ao mercado de Sines

Há 1h e 34min
"Nas Costas dos Outros": tem a certeza de que os seus filhos não seguiriam um estranho que lhes lançasse um convite irrecusável?

Ontem às 23:26
"Há pessoas que estão a pagar impostos de casas que arderam em 2017"

Há 3h e 10min
E se lhe aparecessem 12€ por um gancho para malas na conta do restaurante?

17 ago, 10:47
Aflição: o fogo está à volta da minha casa

Ontem às 21:21
Barreiro, Setúbal e Aveiro vão ter os serviços de urgência de obstetrícia fechados no próximo fim de semana

Ontem às 23:29
Casa de candidato da AD às autárquicas atingida a tiro

Ontem às 23:24
PJ investiga casal que teve sexo na presença de criança

13 jun 2016, 15:37
Associação Humanitária dos Bombeiros da Covilhã de luto por bombeiro que morreu em missão

Ontem às 21:46
"Há alturas em que o incêndio vem tão forte que faz lembrar a onda da Nazaré, parece que está zangado"

Há 3h e 10min
