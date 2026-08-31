"É pior que dezembro". Regresso às aulas é sinónimo de mês de aperto para as famílias

Estão prestes a recomeçar as aulas. O dia exato depende do nível de ensino e de cada escola. Mas para muitas famílias, este é o mês do aperto, devido às despesas escolares dos filhos. Um terço dos agregados familiares admite mesmo não conseguir cobrir as despesas do mês de setembro por causa do regresso às aulas. Alguns pais falam mesmo numa despesa que pode ir até aos 300 euros por cada filho.