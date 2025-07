E se as alterações climáticas o obrigassem a mudar de casa? É o que já está a acontecer do outro lado do mundo

Começou a primeira migração de seres humanos em massa por causa das alterações climáticas. Quase 300 residentes de Tuvalu, no Oceano Pacífico, receberam os primeiros vistos do mundo como refugiados climáticos. Ou seja, receberam autorização para se deslocarem para a Austrália, antes que as águas do oceano subam de tal forma que as ilhas fiquem submersas.