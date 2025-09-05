Miguel Sousa Tavares está contra a prorrogação do mecanismo que concede a atribuição da cidadania portuguesa a descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal por D. Manuel I, e considera "inaceitável" que Portugal atribua nacionalidade a cidadãos de Israel numa altura em que Telavive nega "quaisquer direitos à população palestiniana".
"E se os mouros se lembram de dizer que foram expulsos daqui? Vamos ter os marroquinos e mauritanos a pedir a nacionalidade?"
Há 48 min