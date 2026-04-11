Cada vez mais portugueses optam por percorrer vários quilómetros até Espanha para comprar gás, onde o preço da botija pode custar cerca de metade do valor praticado em Portugal. No entanto, em Bragança, já há quem tenha acesso ao gás espanhol sem necessidade de atravessar a fronteira, uma situação que está a gerar queixas de concorrência desleal por parte dos comerciantes locais.
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"É um absurdo. Cá custa o dobro": Gás mais barato em Espanha leva vários portugueses a atravessar a fronteira
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Ângela Pais
Há 1h e 15min