"É um atentado à liberdade da mulher": comunidade islâmica surpreendida com a proibição da burca em Portugal

A decisão do Parlamento de proibir o uso da burca em espaços públicos apanhou de surpresa a comunidade islâmica em Portugal. Embora concordem com o argumento da segurança, os representantes sublinham que a burca é raramente usada no país e alertam para o risco de que este tipo de medidas se torne numa forma de discriminação contra a religião muçulmana.

  • Pedro Ramos Bichardo
Há 19 min
