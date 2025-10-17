A decisão do Parlamento de proibir o uso da burca em espaços públicos apanhou de surpresa a comunidade islâmica em Portugal. Embora concordem com o argumento da segurança, os representantes sublinham que a burca é raramente usada no país e alertam para o risco de que este tipo de medidas se torne numa forma de discriminação contra a religião muçulmana.
"É um atentado à liberdade da mulher": comunidade islâmica surpreendida com a proibição da burca em Portugal
- Pedro Ramos Bichardo
Há 19 min