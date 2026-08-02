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É uma "ajuda importante": esta aplicação está a lembrar muitos portugueses de quando devem tomar a sua medicação

Quem tem de tomar muitos comprimidos todos os dias sabe que é um desafio cumprir os horários com precisão. Os erros acontecem e os esquecimentos também, de tal forma que são responsáveis por cerca de 10% dos internamentos hospitalares. A boa notícia é que há uma tecnologia portuguesa que foi criada para ajudar a resolver este problema.

  • Francisca Genésio
    Francisca Genésio
Há 1h e 2min
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