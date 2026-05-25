A mãe e o padrasto dos dois irmãos abandonados em Alcácer do Sal vão em breve ser ouvidos no tribunal da relação. Isto por causa do mandado de detenção europeu de que são alvo, após terem saído de França com os menores.

Entretanto, o pai das duas crianças francesas abandonadas falou pela primeira vez: em entrevista por escrito a um canal em França, o homem diz estar a viver dias de dor, enquanto espera que as autoridades o deixem vir a Portugal buscar os filhos que tinham sido retirados do país pela mãe e padrasto

Pai dos menores quebra silêncio e aguarda luz verde das autoridades para vir a Portugal: "É uma questão de dias até ter os meus filhos de volta", disse. “Os meus filhos vão precisar de se reconstruir”

"É só uma questão de dias até ter os meus filhos de volta. Tenho pensado neles a cada segundo desde que a polícia de Colmar entrou em contacto comigo para comunicar o desaparecimento deles. Estou a deixar as autoridades fazerem o seu trabalho, enquanto aguardo a autorização para os trazer de volta. Dia e noite, o telefone está ao meu lado"

O pai dos meninos de três e cinco anos tinha apenas direito a visitas supervisionadas. Era assim há 2 anos, desde o divórcio, apesar de esta decisão ter sido contestada judicialmente pelo próprio. O homem deseja permanecer anónimo e pede contenção mediática, para proteger os filhos:

"Os meus filhos vão precisar de reconstruir as suas vidas, tal como eu, e não precisam de ser lembrados desta tragédia. Não estou a tentar defender ou minimizar os atos cometidos. Os factos continuam graves e profundamente chocantes. Mas recuso-me a acrescentar discursos de ódio, insultos ou rótulos que visem desumanizar uma pessoa, mesmo que ela já tenha sido considerada culpada."

A mãe e o padrasto das crianças estão, desde sábado, em prisão preventiva.