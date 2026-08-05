Eclipse solar será visível em todo o país mas só aqui será total

Daqui a precisamente uma semana vai ocorrer o mais importante fenómeno astronómico da década: o eclipse solar, que vai ser visível na Península Ibérica. Apenas no Parque Natural de Montesinho, no extremo nordeste de Portugal, é que a ocultação do sol será total, durante breves segundos. No resto do país o disco solar nunca vai ficar totalmente ocultado pela lua, ainda assim o eclipse será de grande impacto, com uma obscuridade de 97 ou 98%.