"Eight", a aplicação de encontros portuguesa que "só está aberta das 08:00 às 21:00" e promete encontrar o par ideal em apenas oito minutos

Há uma nova aplicação para encontrar o par perfeito - e é portuguesa. Chama-se “Eight” e baseia-se num encontro online através de uma chamada de vídeo que dura, no máximo, oito minutos. Miguel Moreira da Cruz, cofundador da aplicação, esclarece como bastam oito minutos para saber se a pessoa do outro lado do ecrã é a pessoa certa.