VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Eight", a aplicação de encontros portuguesa que "só está aberta das 08:00 às 21:00" e promete encontrar o par ideal em apenas oito minutos

Há uma nova aplicação para encontrar o par perfeito - e é portuguesa. Chama-se “Eight” e baseia-se num encontro online através de uma chamada de vídeo que dura, no máximo, oito minutos. Miguel Moreira da Cruz, cofundador da aplicação, esclarece como bastam oito minutos para saber se a pessoa do outro lado do ecrã é a pessoa certa.

Há 26 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Vendida pelos pais por 5 mil euros e uísque: menina de 14 anos obrigada a casar em Espanha

8 nov, 12:42
1
02:21

"Tenho diarreia com frequência", "tenho pouco interesse em sexo": avaliação psicológica de futuros juízes gera polémica

Ontem às 13:55
2
01:43

IUC vai passar a ser pago todos os anos no mesmo mês. Saiba quando

8 nov, 22:32
3

Mulher assaltada em casa após marcar encontro através do Tinder em Lisboa

Há 2h e 48min
4
00:38

"Mourinho precisa de ter cuidado com as pressões e o Benfica de uma... revolução"

Ontem às 23:22
5

Esta aldeia pode ser sua por 1,7 milhões de euros

Há 2h e 12min
6
05:40

Dormência, formigueiro e dores nas mãos: eis os sinais de alerta de uma síndrome a que deve estar atento

Ontem às 09:12
7
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46
8
01:34

Não costuma guardar dinheiro em casa? Este alerta é para si

9 nov, 20:44
9
04:02

"Totalmente gratuito": já pode mudar de operadora de telemóvel sem qualquer custo

Ontem às 08:43
10
01:34

Homem esfaqueado durante assalto em Loures. Grupo de quatro suspeitos continua a monte

Ontem às 13:56
11
00:59

Grande bola de fogo: as imagens de um autocarro da Rede Expressos em chamas

Ontem às 13:56
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

04:35

“Eight”: a app portuguesa que promete o par ideal em oito minutos

Há 26 min

Mulher assaltada em casa após marcar encontro através do Tinder em Lisboa

Há 2h e 48min

IGAS arrasa gestão das cirurgias adicionais no Santa Maria e envia conclusões para o Ministério Público

Ontem às 21:14

Grande azar ou desleixo trágico: Carris ia fazer testes ao cabo no mês seguinte ao acidente

Ontem às 21:01
12:06

"Nas Costas dos Outros": será que alguém reconhece este sinal?

Ontem às 22:38
01:42

Dois dias após assalto que matou uma pessoa, população de Arraiolos pede mais policiamento

Ontem às 22:39
02:21

"Tenho diarreia com frequência", "tenho pouco interesse em sexo": avaliação psicológica de futuros juízes gera polémica

Ontem às 13:55
01:34

Não costuma guardar dinheiro em casa? Este alerta é para si

9 nov, 20:44
04:02

"Totalmente gratuito": já pode mudar de operadora de telemóvel sem qualquer custo

Ontem às 08:43
05:40

Dormência, formigueiro e dores nas mãos: eis os sinais de alerta de uma síndrome a que deve estar atento

Ontem às 09:12
01:34

Homem esfaqueado durante assalto em Loures. Grupo de quatro suspeitos continua a monte

Ontem às 13:56

"Entre o primeiro e o segundo disparo o Odair não tinha nada nas mãos". Testemunha descreve momento dos disparos na Cova da Moura

Ontem às 10:03