"Ele era de poucas falas". Matou o amante da mulher em Sines (e só não matou a mulher porque ela se escondeu)

A Polícia Judiciária está a investigar um homicídio ocorrido esta terça-feira, em Sines, por alegados motivos passionais.

O suspeito de 65 anos planeava matar a esposa e o suposto amante no mercado da cidade, onde ambos se encontravam.

Na rua, o alegado homicida surpreendeu a vítima, um homem de 71 anos, disparando vários tiros de caçadeira.

Pôs-se em fuga depois tentar localizar, sem sucesso, a mulher que se escondeu no interior do mercado.

O agressor acabou detido pela GNR. É esta quarta-feira presente a tribunal.