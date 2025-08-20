VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

"Ele era de poucas falas". Matou o amante da mulher em Sines (e só não matou a mulher porque ela se escondeu)

A Polícia Judiciária está a investigar um homicídio ocorrido esta terça-feira, em Sines, por alegados motivos passionais.

O suspeito de 65 anos planeava matar a esposa e o suposto amante no mercado da cidade, onde ambos se encontravam.

Na rua, o alegado homicida surpreendeu a vítima, um homem de 71 anos, disparando vários tiros de caçadeira.

Pôs-se em fuga depois tentar localizar, sem sucesso, a mulher que se escondeu no interior do mercado.

O agressor acabou detido pela GNR. É esta quarta-feira presente a tribunal.

  • "Quando falamos de felicidade, as emoções falam por elas"
    Ana Valente
Há 1h e 49min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

Terceira morte nos incêndios: homem atropelado pela própria máquina de rasto em Mirandela

Hoje às 08:49
1

Dentro da muita sorte, um português ainda teve algum azar no Euromilhões

Hoje às 09:56
2

Montenegro convoca Conselho de Ministros extraordinários para aprovar medidas de apoio aos afetados pelos incêndios

Há 2h e 20min
3

E se lhe aparecessem 12€ por um gancho para malas na conta do restaurante?

17 ago, 10:47
4
01:50

"Ele era de poucas falas". Matou o amante da mulher em Sines (e só não matou a mulher porque ela se escondeu)

Há 1h e 49min
5
01:27

Em segundos, a discussão virou pancadaria: foi assim num bar de Cascais

Há 1h e 49min
6
01:33:56

A entrevista exclusiva a Luís Filipe Vieira na íntegra

Ontem às 21:09
7
01:31

Mais um morto por causa dos incêndios: Adolfo Santos

Há 1h e 49min
8
01:48

Luís Filipe Vieira acusa a Liga de pagar "a jornais para dizerem bem de Pedro Proença"

Ontem às 23:48
9

VÍDEO: claque do Fenerbahçe lança pirotecnia à porta do hotel do Benfica

Hoje às 08:40
10
01:45

Enquanto o mundo discute um encontro Putin-Zelensky, a Rússia intensifica ataques à Ucrânia

Há 39 min
11

Jovem de 22 anos viu a sogra com duas pessoas num posto de combustível do Porto. Depois começou a disparar

Ontem às 11:21
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:50

"Ele era de poucas falas". Matou o amante da mulher em Sines (e só não matou a mulher porque ela se escondeu)

Há 1h e 49min
01:52

É filho de uma princesa e pode acabar na cadeia

Há 1h e 49min
01:27

Em segundos, a discussão virou pancadaria: foi assim num bar de Cascais

Há 1h e 49min

Dentro da muita sorte, um português ainda teve algum azar no Euromilhões

Hoje às 09:56
08:27

Quer evitar o divórcio depois das férias? Estes minutos podem fazer a diferença

Há 2h e 43min
01:31

Mais um morto por causa dos incêndios: Adolfo Santos

Há 1h e 49min

Montenegro convoca Conselho de Ministros extraordinários para aprovar medidas de apoio aos afetados pelos incêndios

Há 2h e 20min

E se lhe aparecessem 12€ por um gancho para malas na conta do restaurante?

17 ago, 10:47

Aumento de doenças transmitidas por mosquitos serão "novo normal" na Europa

Hoje às 07:14
01:33:56

A entrevista exclusiva a Luís Filipe Vieira na íntegra

Ontem às 21:09