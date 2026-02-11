"Ele não tinha nada na mão e não fez nenhum movimento brusco": novas contradições marcam julgamento do agente da PSP acusado de matar Odair Moniz

O julgamento do agente da PSP acusado de matar Odair Moniz, na Cova da Moura, ficou esta semana marcado por versões contraditórias sobre o que aconteceu na madrugada dos factos. Um morador do bairro, que gravou parte da ocorrência, garantiu em tribunal que a vítima não tinha qualquer faca na mão para ameaçar os agentes. Já uma colega do arguido afirmou ter visto uma arma branca no local, sustentando a versão de que existiria uma ameaça.