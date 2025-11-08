A participação nas eleições do Benfica ultrapassou todas as expectativas: mais de 86 mil benfiquistas exerceram o seu direito de voto até às 19:30, um número superior ao da primeira volta.
Eleições no Benfica batem recorde e entram para o Guinness
A participação nas eleições do Benfica ultrapassou todas as expectativas: mais de 86 mil benfiquistas exerceram o seu direito de voto até às 19:30, um número superior ao da primeira volta.
Margarida Neves de Sousa
Há 33 min