Eleições no Benfica batem recorde e entram para o Guinness

A participação nas eleições do Benfica ultrapassou todas as expectativas: mais de 86 mil benfiquistas exerceram o seu direito de voto até às 19:30, um número superior ao da primeira volta.
 

  Margarida Neves de Sousa
    Margarida Neves de Sousa
Há 33 min
