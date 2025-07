Eles não queriam a bandeira LGBT no parlamento alemão: levaram com um protesto ainda mais ruidoso

Na Alemanha, o chanceler e a presidente do parlamento impediram o hasteamento da bandeira do orgulho gay na fachada do Bundestag. A medida está a ser encarada pela comunidade LGBT e pela oposição como um retrocesso, em que o conservadorismo é levado ao extremo. Mesmo assim, fizeram um protesto em frente ao parlamento alemão. A bandeira do arco iris foi exibida, mas não colocada na fachada.