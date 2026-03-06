"Em breve irei divulgar o nome dos guardas prisionais corruptos de Caxias": fugitivo mais procurado pela polícia portuguesa desafia a justiça

VÍDEO SEGUINTE
Joaquim Bitton Matos, conhecido como “Jeki”, o fugitivo mais procurado pela polícia portuguesa, promete revelar os nomes dos guardas prisionais que diz ter subornado para fugir da prisão de Caxias, em 2017. O plano de evasão, descrito como digno de um filme, tem sido acompanhado por vários vídeos publicados nas redes sociais onde provoca as autoridades. Desde então vive em Israel, país que não o extradita para Portugal.

