"Em dez segundos, o leme partiu-se". Como um grupo de orcas atacou um veleiro francês perto de Peniche

Um semirrígido da Estação Salva-Vidas de Peniche foi obrigado a rebocar um veleiro francês de 13 metros que ficou sem leme após um ataque de orcas. O veleiro ficou sem condições de voltar ao mar e os cinco tripulantes foram obrigados a interromper a viagem com destino a Atenas, na Grécia. O encontro com as orcas aconteceu a pouco mais de seis quilómetros ao largo de Peniche.