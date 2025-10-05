Em dia de campanha, os líderes de PS e PSD focaram-se no Orçamento do Estado

Luís Montenegro, por exemplo, falou do Orçamento do Estado para dizer que é mais fácil negociar se se puserem de fora algumas matérias mais sensíveis, como os direitos laborais e a política fiscal. Já André Ventura quer tirar casas do Estado a quem cometeu crimes violentos ou de tráfico de droga. José Luís Carneiro, do PS, também fez campanha e ainda apagou as velas do bolo de anos.