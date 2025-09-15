VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Em Gaza não há bancos e é preciso pagar muito a vendedores de dinheiro para comprar dinheiro

A partir desta segunda-feira, temos uma testemunha direta do dia a dia em Gaza. Belal Mortaja é um jornalista palestiniano, que vai partilhar connosco o diário de uma vida em guerra. Neste primeiro episódio de "Gaza: Diário de um Jornalista", explica-nos um problema em que raramente pensamos e que reflete a inexistência de soberania. A divisa usada é o shekel, a moeda israelita. Mas como não há máquinas multibanco, nem bancos, é preciso arranjar maneira de transferir o valor acrescido de uma pesada comissão, para que algum vendedor de dinheiro lhe entregue notas em papel.

Ontem às 21:15
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

04:27

"Assassino silencioso": "400 mulheres irão morrer" este ano por causa deste cancro

8 mai, 12:09
1

Morreu Robert Redford

Há 1h e 45min
2
04:00

Lipedema: a "doença das pernas gordas" é crónica e não se trata com dieta ou exercício

12 fev, 13:27
3
07:48

Doentes tratados em casa "têm os mesmos direitos e os mesmos deveres dos que estão no hospital"

Hoje às 10:46
4
01:37

Roubavam dados bancários e usavam-nos para abrir contas de criptomoedas: PJ detém 70 pessoas por suspeitas de envolvimento num esquema internacional de burlas a idosos

Há 2h e 5min
5

Um jovem sem-abrigo pediu comida a um estranho. O homem respondeu com uma pergunta que mudou a vida do miúdo para sempre

Ontem às 12:19
6

Houve um segundo veleiro atacado por orcas na Costa da Caparica

Hoje às 09:01
7
04:13

Aproveite esta semana: estes são "os últimos dias de verão"

Hoje às 08:47
8
02:22

"Toda a gente estava a gritar. Foi muito assustador": Hind estava no elevador da Glória quando se deu o acidente. O seu marido, Aziz, morreu

Ontem às 21:20
9

Champions: o onze provável do Benfica para o jogo com o Qarabag

Hoje às 10:42
10
13:48

Repórter TVI: é assim a vida de bombeiro

10 set, 23:19
11

Mulher morre ao ser atingida no pátio de casa por vizinho que se tentou suicidar

Ontem às 13:08
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

04:13

Últimos dias de verão trazem calor acima dos 35 graus

Hoje às 08:47
02:22

"Toda a gente estava a gritar. Foi muito assustador": Hind estava no elevador da Glória quando se deu o acidente. O seu marido, Aziz, morreu

Ontem às 21:20
04:00

Lipedema: a "doença das pernas gordas" é crónica e não se trata com dieta ou exercício

12 fev, 13:27
14:05

Como reagem os portugueses se forem confrontados com maus-tratos a animais em público?

Ontem às 21:47

Houve um segundo veleiro atacado por orcas na Costa da Caparica

Hoje às 09:01
01:51

Regresso à escola não é regresso às aulas. Este caso mostra isso mesmo

Ontem às 21:19
05:12

O que está em causa no caso de violência doméstica que envolve José Castelo Branco e Betty Grafstein?

Ontem às 23:56
04:32

Vacinação das crianças contra o VSR está a ter sucesso em Portugal: "Há uma diminuição drástica dos internamentos"

Hoje às 08:47
01:44

Professor condenado por dezenas de crimes de abuso sexual de menores foi colocado numa escola de Famalicão

Ontem às 21:20

Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico

Ontem às 15:47

Mulher morre ao ser atingida no pátio de casa por vizinho que se tentou suicidar

Ontem às 13:08