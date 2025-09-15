VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Em Gaza não há bancos e é preciso pagar muito a vendedores de dinheiro para ter dinheiro

A partir desta segunda-feira, temos uma testemunha direta do dia a dia em Gaza. Belal Mortaja é um jornalista palestiniano, que vai partilhar connosco o diário de uma vida em guerra. Neste primeiro episódio de "Gaza: Diário de um Jornalista", explica-nos um problema em que raramente pensamos e que reflete a inexistência de soberania. A divisa usada é o shekel, a moeda israelita. Mas como não há máquinas multibanco, nem bancos, é preciso arranjar maneira de transferir o valor acrescido de uma pesada comissão, para que algum vendedor de dinheiro lhe entregue notas em papel.

Ontem às 21:15
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Mais Vistos

02:22

"Toda a gente estava a gritar. Foi muito assustador": Hind estava no elevador da Glória quando se deu o acidente. O seu marido, Aziz, morreu

Ontem às 21:20
1

Um jovem sem-abrigo pediu comida a um estranho. O homem respondeu com uma pergunta que mudou a vida do miúdo para sempre

Ontem às 12:19
2
03:31

Após os incêndios, empresas do Gerês pedem apoios semelhantes aos da pandemia

Ontem às 21:47
3
01:25

Faltam menos de 48 horas para o principal suspeito do homicídio de Madeleine McCann ser libertado

Ontem às 21:20
4

Mulher morre ao ser atingida no pátio de casa por vizinho que se tentou suicidar

Ontem às 13:08
5
02:12

"Despia as crianças e punha-as contra a parede ou fechava-as na casa de banho": pais exigem substituição de educadora acusada de maus-tratos

Ontem às 15:40
6
02:36

"Claro que eu sou uma vítima!": José Castelo Branco satisfeito por ir a julgamento

Ontem às 21:19
7

Dez distritos sob aviso amarelo por causa do tempo quente

Há 3h e 31min
8

Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico

Ontem às 15:47
9
04:13

Aproveite esta semana: estes são "os últimos dias de verão"

Há 1h e 54min
10
07:50

Incursão de drones russos na Polónia teve "como primeiro objetivo os Bálticos" e o corredor de Suwalki

14 set, 22:17
11

Houve um segundo veleiro atacado por orcas na Costa da Caparica

Há 1h e 40min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

14:05

Como reagem os portugueses se forem confrontados com maus-tratos a animais em público?

Ontem às 21:47

Carris nega desinvestimento na manutenção nos transportes

Há 3h e 38min
02:22

"Toda a gente estava a gritar. Foi muito assustador": Hind estava no elevador da Glória quando se deu o acidente. O seu marido, Aziz, morreu

Ontem às 21:20
02:36

"Claro que eu sou uma vítima!": José Castelo Branco satisfeito por ir a julgamento

Ontem às 21:19
02:12

"Despia as crianças e punha-as contra a parede ou fechava-as na casa de banho": pais exigem substituição de educadora acusada de maus-tratos

Ontem às 15:40

Carro descontrolado atropela família em Espanha: bebé de 20 dias morre e mãe está em estado crítico

Ontem às 15:47

Mulher morre ao ser atingida no pátio de casa por vizinho que se tentou suicidar

Ontem às 13:08

Metabolismo e emagrecimento: três mitos que enganam quem quer perder peso

14 set, 19:00
01:47

Testes psiquiátricos dizem que suspeito do desaparecimento de Maddie vai reincidir

Ontem às 15:42
01:44

Professor condenado por dezenas de crimes de abuso sexual de menores foi colocado numa escola de Famalicão

Ontem às 21:20