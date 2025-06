Em Lisboa é assim que se lida com o calor extremo

A vaga de calor que atinge o país deverá prolongar-se até quarta-feira. Com as temperaturas extremas, a Unidade Local de Saúde de São José, em Lisboa, ativou o plano de contingência, reforçando a hidratação dos doentes e a climatização nas urgências. Na rua, a população tenta escapar ao calor junto a zonas com água, como os repuxos do Parque das Nações. As autoridades de saúde alertam: quando o calor atinge estes níveis, pode tornar-se um assassino invisível.