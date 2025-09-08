Nos hospitais portugueses está instalado também um problema dramático, mas quase sempre invisível. Há milhares de pessoas que permanecem internadas depois de terem tido alta porque nem as famílias nem o Estado têm qualquer solução para elas. No Repórter TVI traçamos o retrato deste drama que custa 300 milhões de euros por ano aos cofres públicos, mas que, acima de tudo, representa uma angústia sem fim para milhares de famílias portuguesas.
Em março, havia 2342 doentes sociais nos hospitais portugueses. Custam 300 milhões por ano ao Estado
Há 1h e 36min