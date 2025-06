Em sete dias, PSP deteve 187 condutores de bicicleta e trotineta

A PSP deteve 187 pessoas em operação direcionada a velocípedes e trotinetas. As infrações mais registadas dizem respeito à condução sob influência do álcool, ao uso do telemóvel durante o exercício da condução e ao desrespeito do sinal vermelho do semáforo. Esta sexta-feira, em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adianta que no âmbito da operação "Mobilidade Ativa em Segurança", que decorreu de 28 de maio a 3 de junho, registou 1.530 infrações rodoviárias e elaborou diretamente 971 autos de notícia por contraordenação.