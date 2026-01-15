Embaixada portuguesa em Teerão foi encerrada, mas Sá Pinto fica no país porque a sua equipa tem jogo no domingo

O governo iraniano baixou o tom da repressão, mas Donald Trump avisa que está atento e continua em cima da mesa a possibilidade de uma operação militar. A embaixada portuguesa em Teerão foi encerrada e vários portugueses foram retirados do país. Sá Pinto foi um dos 10 que decidiu ficar, porque a equipa que treina tem jogo no domingo. Em exclusivo à TVI, garantiu que tem planos de fuga já preparados.