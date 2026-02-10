VÍDEO SEGUINTE
Embargos de Trump deixam Cuba sem petróleo e de joelhos

Em Cuba, a falta de petróleo venezuelano está a sentir-se em vários setores, da educação aos transportes, sem esquecer o turismo. Na sexta-feira, as autoridades cubanas anunciaram um racionamento dos combustíveis, para fazer face ao embargo imposto por Donald Trump. Até dezembro, Havana podia contar com o controlo de uma então aliada Venezuela, o que deixou de acontecer. Agora, sem petróleo a chegar a Cuba, até as aeronaves de companhias aéreas internacionais correm o risco de permanecerem na ilha até o problema resolver-se. Por isso, várias companhias, como a Air Canada, optaram por suspender os voos para Cuba, enquanto outras empresas, como a espanhola Air Europa, asseguram o percurso com uma escala técnica em Santo Domingo, República Dominicana. Mas Cuba pode vir a perder muitos turistas, entre os quais, dezenas de milhares de portugueses. Em entrevista à CNN Portugal, Miguel Quintas, da Associação Nacional de Agências de Viagens, disse que cerca de 30 mil portugueses visitaram Cuba nos últimos anos. Mas, acrescenta, "as pessoas fazem turismo em locais de paz, para descansar" e "ir para Cuba pode tornar-se numa aventura".

Há 28 min
