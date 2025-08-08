Empresários de pirotecnia "não aceitam ser considerados um problema" na época dos incêndios: "Estamos impedidos de trabalhar num dos picos de trabalho"

Pedro Gonçalves, da Associação Nacional de Empresas de Produtos Explosivos, lamenta a proibição do uso de pirotecnia durante a Situação de Alerta em Portugal por causa do risco de incêndios. O responsável sublinha que a atividade é “extremamente regulamentada” e que “a percentagem de ocorrências de incêndios florestais por pirotecnia é nula”.