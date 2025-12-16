Empresas de apoio domiciliário estão disponíveis para receber dez mil utentes e ajudar SNS a "libertar camas"

Rita Cosme, membro da direção da Associação Nacional das Empresas Privadas de Apoio Domiciliário (AEPAD), garante que o setor está “unido” para ajudar o serviço público a dar resposta aos utentes. A associação está disponível para receber dez mil utentes, mas vê na atual legislação um obstáculo: “A lei é de 1989, nunca foi modificada e tem de ser atualizada para a realidade de hoje porque não nos permite trabalhar com o Estado ao mesmo nível que o setor social e cooperativo.”