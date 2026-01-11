Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim

Em 2012, enquanto Portugal saía à rua contra as medidas de austeridade, muitos jovens já faziam contas para partir. Berlim foi e continuou a ser porto de chegada para portugueses qualificados com menos de 35 anos.

A reportagem da TVI/CNN Portugal, feita com o apoio da Bolsa de Jornalismo Portugal-Alemanha, acompanha cinco histórias de portugueses que chegaram à capital alemã em tempos diferentes.

Portugal empurrou-os em direções diferentes para se reinventarem, e eles descobriram um novo conceito de “casa”.